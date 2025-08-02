Silvan\'da Silahlı Saldırı: İsmail Cesur Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde durakta beklerken silahlı saldırıya uğrayan İsmail Cesur (55), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi İsmail Beşikçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen İsmail Cesur, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Cesur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cesur'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.