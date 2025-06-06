Simla Anlaşması'nın Önemi Sorgulanıyor - Son Dakika
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Simla Anlaşması'nın Önemi Sorgulanıyor

06.06.2025 23:22
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Pakistan Savunma Bakanı Asıf, Hindistan'ın eylemleri nedeniyle Simla Anlaşması'nın geçerliliğini kaybettiğini söyledi.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, ülkesi ile Hindistan arasında Keşmir sınırını belirlemek üzere imzalanan Simla Anlaşması'nın, Yeni Delhi'nin tek taraflı eylemlerinden dolayı "önemini ve uygulanabilirliğini yitirdiğini" söyledi.

Geo News kanalına verdiği demeçte Asıf, iki ülke arasında gerilimi tırmandıran Keşmir bölgesindeki fiili sınır olan Kontrol Hattı'nın, ikili anlaşma yokluğunda, ateşkes hattına dönüşebileceğini kaydetti.

Asıf, Pakistan ile Hindistan arasında 1971'deki savaşın ardından 1972'de Keşmir bölgesindeki Kontrol Hattı'nı çizmek üzere imzalanan Simla Anlaşması'nın, Yeni Delhi ile tırmanan bir dizi gerilimin sonrasında bir değerinin kalmadığını ifade etti.

Simla Anlaşması'nın Hindistan'ın tek taraflı eylemlerinden dolayı "önemini ve uygulanabilirliğini" yitirdiğini" söyleyen Asıf, Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki gerilim sürdükçe iki ülke arasındaki anlaşmaların hiçbir anlamının kalmayacağını vurguladı.

Asıf, anlaşma ile ilgili tüm kararların her iki tarafın ortak mutabakatı ile alınabileceğinin altını çizerek, Hindistan'ın "İndus Suları Anlaşması"nı tek taraflı askıya alamayacağını dile getirdi.

İslamabad yönetimi daha önce, Hindistan'la 1971'deki savaşın ardından imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı'nı kuran Simla Anlaşması'nı askıya alabileceğini ima etmişti.

Hindistan ile Pakistan arasında 1972'de imzalanan Simla Anlaşması ile belirlenen Kontrol Hattı, Keşmir'in Hindistan ve Pakistan kontrolündeki bölgelere ayrılmasını sağlıyor.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Hindistan, Pakistan, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Simla Anlaşması'nın Önemi Sorgulanıyor - Son Dakika

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