Şimşek'ten Önder'e Taziye Mesajı - Son Dakika
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Şimşek'ten Önder'e Taziye Mesajı

Hazine Bakanı Şimşek, Sırrı Süreyya Önder'in yapıcı kişiliğini vurgulayarak başsağlığı diledi.

03.05.2025 18:09
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için, "Sırrı Süreyya Önder, yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattı.Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun, geride kalanlara Allah sabır versin" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Şimşek'in mesajı şöyle:

"Sırrı Süreyya Önder, yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattı. Sanatçı ve bilge karakterini, hayatının son günlerinde 'Terörsüz Türkiye' hedefine, barış ve kardeşliğin hüküm süreceği Türkiye'ye adadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun, geride kalanlara Allah sabır versin."

Kaynak: ANKA

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