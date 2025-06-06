Şin-Bet Direktörü Zini: 7 Ekim Korkunç Başarısızlık - Son Dakika
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Şin-Bet Direktörü Zini: 7 Ekim Korkunç Başarısızlık

06.06.2025 19:32
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David Zini, 7 Ekim saldırısını 'korkunç bir başarısızlık' olarak değerlendirdi ve payı olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından tartışmalı bir şekilde iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) direktörlüğüne atanan David Zini, 7 Ekim'in İsrail devletinin her kademesi için "korkunç bir başarısızlık" olduğunu söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Şin-Bet Direktörü olduğu için ordudan istifa eden Zini, işgal altındaki Suriye toprakları Golan Tepelerinde düzenlenen veda etkinliğinde, 7 Ekim başarısızlığında kendisinin de payı olduğunu itiraf etti.

Şin-Bet Direktörü olarak atarken Netanyahu'nun yaptığı açıklamada, 7 Ekim saldırısından aylar önce Gazze Tümeni'nin sürpriz baskınlara hazırlığını ele alan ve zayıf yönlerini tespit eden bir rapor hazırladığına işaret edilmesine ilişkin konuşan Zini, 7 Ekim'in "korkunç bir başarısızlık" olduğunu belirterek, "Bu büyüklükteki bir başarısızlık sınırlı bir başarısızlık değil, derin ve yaygın bir başarısızlıktır. Bunda hepimizin payı var." ifadelerini kullandı.

Zini, askerlikten ayrılarak "zorlu, ilgi çekici; ama belirsiz" bir alana adım attığını kaydetti.

Atamasının duyurulmasının ardından basında "mesihçi" olarak tanımlanarak eleştirilen Zini, "Dostlarım, hepimiz mesihçiyiz, (ilk İsrail Başbakanı) David Ben-Gurion gibi mesihçiyiz." diye konuştu.

Mesihçinin aşağılayıcı bir terim olmadığını savunan Zini, bu sayede kendilerini geliştirdiklerini ileri sürdü.

Yüksek Mahkeme, Netanyahu'nun kararının yasal olmadığına hükmetmişti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararı, İsrail'de yoğun tartışmalara ve protestolara neden olmuştu.

Konu yargıya taşınmış, İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun Bar'ı görevden almasının yasal olmadığına hükmetmişti.

Mahkeme, Netanyahu'nun başta "Katargate" olmak üzere çevresindeki kişilerle ilgili soruşturmalar nedeniyle Şin-Bet Direktörü'yle çıkar çatışması yaşadığı bir dönemde, dayanaksız ve yargısız şekilde söz konusu kararı aldığına dikkati çekmişti.

Buna karşın Netanyahu 22 Mayıs'ta David Zini'yi Şin-Bet Direktörü olarak atamış, atamanın duyurulduğu açıklamada, Zini'nin 7 Ekim saldırısından aylar önce Gazze Tümeni'nin sürpriz baskınlara hazırlığını ele alan ve zayıf yönlerini tespit eden bir rapor hazırladığına işaret edilmişti.

İstifasını açıklayan Bar'ın 15 Haziran'da görevi bırakacağı kaydedilen açıklamada, o zamana kadar atama işleminin tamamen gerçekleştirilmesi gerektiğine, bunun için de Zini'nin atama kararının önce Üst Düzey Atamalar Danışma Komitesi ardından da kabine onayına sunulacağı aktarıldı.

Atama kararının Bar'ın görevden alınmasına ilişkin hukuki inceleme tamamlanmadan yerine birini atama yetkisinin bulunmadığı yönündeki savcılık kararıyla çeliştiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şin-Bet Direktörü Zini: 7 Ekim Korkunç Başarısızlık - Son Dakika

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