Sinan Ateş davasında şok açıklamalar

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Haber: Esra TOKAT - Mehmet OFLAZ/ Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Sinan Ateş suikastı davasında verilen kararın ardından açıklama yapan Anne Saniye Ateş, "Gölbaşı Ülkü Ocakları'ndan olduğu söylenen kişi geldi kızıma saldırdı. Devlet Bahçeli gurur duysun. Ben oğul teslim ettim onlara, tabutla gönderdiler bana" dedi. Avukat Şeyda Şahin ise "Bahçeli'nin söylemlerinin ardından bu, manidar bir saldırıdır" değerlendirmesini yaptı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanığa 2-18 yılları arasında değişen hapis cezaları verilirken, 10 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. 2 sanığın da dosyası da ayrıldı.

Sincan Cezaevi Kampüsü önünde Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve avukatları basın açıklaması yaptı.

Anne Saniye Ateş, "Bu davadan ve sonuçtan memnun değilim. Giden geri gelmiyor, bir oğul verdim, eş verdim. Gölbaşı Ülkü Ocakları'ndan olduğu söylenen kişi geldi kızıma saldırdı. Devlet Bahçeli gurur duysun. Ben oğul teslim ettim onlara, tabutla gönderdiler bana. Ateş ailesinin hepsini mi öldürmek istiyorlar? Buradayım korkmuyorum. Benim oğlum ne yaptı, benim oğlum 'emredersin' demekten başka ne yaptı?" şeklinde konuştu.

Sinan Ateş ailesinin avukatı Şeyda Şahin ise "Oldukça hızlı bir yargılamanın karar aşamasına geldik. Ne yazık ki karar verilmeden önce öğrendiğimiz kadarıyla Gölbaşı Ülkü Ocakları ile ilintili şahıs Selma Ateş'i boynundan tutarak yere düşürdü. Ama bu olay sürpriz değildi. Aile uzun zamandır tehdit edildiklerini zaten söylemekteydi. Bu söylemlerine rağmen hiçbir koruma önlemi yoktu. Bugün bu şahıs daha ilerisini de yapabilirdi" açıklamasında bulundu.

Öte yandan davada verilen kararı hatırlatan Şahin, "Serdar Öktem'in tutukluluğuna itiraz edeceğiz. Biz sürecin en başından bu yana eksik bir iddianame, yargılama ve mütalaa var dedik. Biz bu yargılamadan memnun değiliz ki kararlardan memnun olalım. Bizler gerçek azmettiriciler kimse onların yargılanmasını istiyoruz. 17 kişilik bir ana soruşturma dosyası var ve bu soruşturmada ismi geçen herkes siyasi isimler. Ne yazık ki bu dosyada yaprak kıpırdamıyor. Umarız ki bu dosyada hızla işlemler yapılır" dedi.

"Bahçeli'nin söylemlerinin ardından bu manidar bir saldırıdır"

Avukat Şahin şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ağır söylemlerinin ardından ağır bir saldırı gerçekleşti ve bu manidar bir saldırıdır. Ateş ailesini kökten mi kurutmak istiyorsunuz? Ateş ailesinin arkasında onurlu gazeteciler var, vicdanlı insanlar var. Bu saate kadar sizi beklettim, özür dileriz çünkü korumamız çok yetersizdi. Sürecin bitmediğini önemle hatırlatmak istiyorum. Bizler bu davanın sonuna kadar savunucusu olacağız."