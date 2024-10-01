Sinan Ateş Davasında Suç Duyurusu

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'SİLAH' İŞARETİNE SUÇ DUYURUSU

Sinan Ateş davasında avukat beyanlarının ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanık Eray Özyağcı'nın önceki celsede salondan çıkarılırken gazetecilere eli ile 'silah' işareti yaparak, 'DHKP-C'liler, sizinle görüşeceğiz' sözlerine ilişkin, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Duruşma, yarın devam edilmek üzere ertelendi.