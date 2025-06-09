Sinan Tekin Edirne\'de Bayramlaştı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, partisinin Edirne İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Tekin, il binasında gerçekleştirilen programda, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekin, bayramların kırgınlıkların geride bırakıldığı, kardeşliğin ve muhabbetin yeniden kuvvet kazandığı günler olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye ve İslam alemine huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulunan Tekin, şunları kaydetti:

"Bayramlar, gönüllerin birleştiği, dargınlıkların sona erdiği, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği günlerdir. Saadet Partisi olarak bizler, sadece seçim zamanlarında değil, hayatın her anında halkımızın yanında olmayı görev biliyoruz. Bugün burada bir arada oluşumuz, ortak inançlarımızı, değerlerimizi ve sorumluluğumuzu yeniden hatırlamak açısından son derece kıymetlidir. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin."

Tekin, Saadet Partisi'nin Türkiye genelinde düzenlediği "Ortak Akıl, Güçlü Şehir" çalıştaylarıyla vatandaşların sorun ve taleplerini de dinlediklerini ifade etti.

Çözüm önerilerini ortak akılla şekillendiren bir siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini aktaran Tekin, çalıştayların süreceğini kaydetti.