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Sınav Kaygısı Başarıyı Etkiliyor

Uzmanlar, sınav kaygısının öğrencilerin puanlarını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

23.10.2024 14:47
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Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Başkan Yardımcısı Uzman Psikolojik Danışman Gülser Çelebi Baş, öğrencilerin, sınav başarılarının en önemli belirleyicilerinden birinin sınav kaygısı olduğunu söyledi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun şubesinden yapılan yazılı açıklamada, birçok öğrencinin sınava hazırlanmış olsalar dahi sınav esnasında kaygı yönetiminde sıkıntı çektiği belirtildi. Sınav kaygısından dolayı öğrencilerin hedefledikleri puanlara ulaşamadıklarını söyleyen Baş, "Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu sınav öncesi kaygı yaşar. Kaygı seviyesi düşük olduğunda motive edici ve çalışmaya istek uyandırıcı şekilde olabilir ve bu kaygı düzeyi istenir seviyededir. Ancak kaygı sınav öncesi hazırlık sürecini ya da sınavda gösterilen performansı olumsuz etkileyecek duruma gelmişse bu durumda öğrenci mutlaka profesyonel destek almalıdır." dedi.

Kaygı ve stres yönetiminde ilk olarak okullardaki rehberlik öğretmenlerine başvurulması gerektiğini aktaran Baş, şu ifadelere yer verdi:

"Öğrenci bu süreci tek başına yürütmeye çalışmamalı, sürecine mutlaka ebeveynlerini de katmalıdır. Sürecin başarıyla atlatılabilmesi için çalışmalar psikolojik danışman rehberliğinde öğrenci ve ebeveyn iş birliğiyle yürütülmelidir."

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Çelebi, samsun, Son Dakika

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