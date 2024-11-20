Sincan\'da Döküm Sahasına Tepki

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Ankara'da kurulan döküm sahasına mahalle sakinlerinden tepki

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kurulan döküm sahası, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Yenikent semtine bağlı Mülk Mahallesi'nde kurulan döküm sahası, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Köylüler, bölgenin herhangi bir izin belgesi olmadan kullanıldığını ve hazine arazisi olarak bilinen parselsiz alanlara döküm yapıldığını belirtiyor.

Köy arazisine döküm

Mahalle sakinleri, döküm yapılan alanların köy adına ekilip dikildiğini, şu anda da arpa ekili olduğunu ifade ediyor. İlgili sahada herhangi bir kantarın kurulmadığı, fiş ve irsaliye düzenlenmediği belirtilirken, döküm alanına yalnızca moloz ve hafriyat değil, çöp de bırakıldığı iddia ediliyor.

Mahalle halkından tepki

Köylüler, söz konusu uygulamanın hem tarım alanlarını hem de köy yaşamını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Konuya dair çekilmiş videolar ve görsellerle durumun belgelendiğini ifade eden mahalle sakinleri, döküm sahasının derhal durdurulmasını ve tarım alanlarının korunmasını talep ediyor.

Yetkililere çağrı

Mülk Mahallesi sakinleri, konuyla ilgili olarak yerel yetkililer ve çevre koruma birimleri tarafından ivedilikle ele alınmasını bekliyor.