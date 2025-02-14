Sincan\'da Palet Fabrikasında Yangın

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.