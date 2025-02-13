Sincan'da 'Sağlık Olsun' Projesi - Son Dakika
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Sincan'da 'Sağlık Olsun' Projesi

Nefise Andiçen Lisesi öğrencileri, Sincan'da sağlık ve bilinçlendirme çalışmaları yapacak.

13.02.2025 20:19
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Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Sağlık Olsun" projesi kapsamında, Sincan ilçesindeki okullarda sağlıklı yaşam, akılcı ilaç kullanımı, ilk yardım gibi konularda bilgilendirmelerde bulunacak.

"Sağlık Olsun" projesi, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkanı Murat Ercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Celal Almaz, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İdari Mali İşler Daire Başkanı Murat Gülşen, üniversitelerin dekan yardımcıları ve öğrencilerin katılımıyla Sincan Kültür Evi'nde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Sağlık hizmetleri alanında eğitim alan Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenlerin hayata geçirdiği projeyle, hem çocukların hem de ailelerinin sağlık alanında bilinçlendirilmesi ve toplum sağlığına katkı sağlanması hedefleniyor.

Proje, Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Tıp ve Eczacılık fakülteleri, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Eczacılar Odasının işbirliğinde yürütülüyor.

"Öğrencilerimize eğitimler verdik"

Tanıtım töreninde AA muhabirine açıklamada bulunan Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veli Gül, proje kapsamında "Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaçların Bertaraf Edilmesi", "Minik Eller İlk Yardımı Öğreniyor", "Çocuklar Gülsün, Sevgi Büyüsün" ve "Meme Kanseri Farkındalığı" konularında çalışma yürüteceklerini söyledi.

Projelerin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak hayata geçirildiğini vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Belirlediğimiz projelerle ilgili öğrencilerimize eğitimler verdik. Öğrencilerimiz de ilçemizdeki farklı okullara giderek farkındalık çalışmaları yapacaklar. Ayrıca lösemiyle ilgili çocuklar için yardım kampanyası düzenleyecekler, meme kanseri konusunda akranlarına erken tanıyı anlatacaklar. Öğrencilerimiz atık ilaç kullanımı konusunda da bilgilendirmelerde bulunacak. Projenin Minik Eller İlk Yardımı Öğreniyor ayağında ise anaokulu ve ilkokul öğrencilerine, ayağı burkulduğunda, burnu kanadığında neler yapması gerektiğini, doğru diş fırçalamanın önemini anlatacağız. Böylece çocuklarımıza, velilerimize ve öğretmenlerimize yardımımız dokunacak."

Sincan'da başlatılan projenin ülke geneline yaygınlaşması temennisinde bulunan Gül, öğrencilerle başlayan farkındalık çalışmasının ailelerle devam edeceğini dile getirdi.

Törende, ilgili kurum ve kuruluşlar projeye ilişkin işbirliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Eğitim, Sağlık, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sincan'da 'Sağlık Olsun' Projesi - Son Dakika

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