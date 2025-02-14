Sincan\'daki Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

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ANKARA'nın Sincan ilçesindeki palet fabrikasında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde içinde bulunan palet fabrikasında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen alevleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik mücadelesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.