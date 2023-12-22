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Sincik Beyaza Büründü!

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ilçe tamamen beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santime kadar ulaşırken kırsal bölgelerde ise 10 santimi buldu. Sincikliler sabah evlerinden çıktıklarında kar manzarasıyla karşılaştı ve bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yardıma ise iş makineleri yetişti.

Sincik Beyaza Büründü!
22.12.2023 - 20:39,
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- Sincik beyaza büründü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksilere düştüğü Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte ilçe tamamen beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santime kadar ulaşırken kırsal bölgelerde ise kar kalınlığı 10 santimi buldu. Sabah saatlerinde evlerinden dışarıya çıkan Sincikliler kar manzarasıyla karşılaştı. Bazı araç sürücüleri yağan kar nedeniyle zor anlar yaşarken yolda kalan ağır tonajlı araçların yardımına ise iş makineleri yetişti.

Kaynak: İHA
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