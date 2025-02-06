Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile yüksek kesimler beyaza büründü. Kırsal mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
İlçeye bağlı kırsal Derecikören Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Celal Kırtay'ın kar yağışı nedeniyle yaşadığı sevinç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Sındırgı'da Kar Yağışı Sevinci - Son Dakika
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