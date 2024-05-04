Sındırgı'da Orman Temizliği Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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Sındırgı'da Orman Temizliği Kampanyası Düzenlendi

Sındırgı\'da Orman Temizliği Kampanyası Düzenlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşlarda yangınları önleme bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı. İlçe Orman İşletme Müdürlüğünün organizasyonuyla gerçekleştirilen çalışmada, Sındırgı Kaymakamı, Belediye Başkanı, Orman İşletme Müdürü ve öğrenciler tarafından çöpler ve atıklar toplandı. Temizlik çalışmasında özellikle yangınlara sebebiyet veren cam atıklara dikkat çekildi.

04.05.2024 09:45
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşlarda yangınları önleme bilincinin oluşturulması amacıyla ülke genelinde düzenlenen "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

İlçe Orman İşletme Müdürlüğünün organizasyonu, kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle kırsal Mandıra Mahallesi'nde yol kenarı ve orman birleşim alanlarında Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Serkan Sak, Orman İşletme Müdürü Erdoğan Demirci ve daire amirleri ile öğrenciler tarafından çöpler ve atıklar toplandı. Özellikle yangınlara sebebiyet veren cam atıklara dikkat çekildi.

Belediye Başkanı Sak, yaptığı açıklamada, temiz ve güzel bir gelecek için ormanların önemini vurguladı.

Mandıra mevkisinde temizlik çalışması yaptıklarını belirten Sak, "Atıkları topladık, orman ekiplerimizle beraber istifledik. Bunları geri dönüşüm için çöp sahalarına göndereceğiz. Bundan sonraki süreçte orman yangınlarını önlemek için bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Pikniklere gittikleri zaman, araziye çıktıkları zaman çöplerini gelişi güzel bırakmamalarını istiyoruz. Temiz bir gelecek için ormanlarımızı temiz tutmamız lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Balıkesir, Sındırgı, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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