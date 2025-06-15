Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Kızılgür Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
18 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 1 greyder ve 120 personel ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sındırgı'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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