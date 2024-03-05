Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Taylor Swift'in Güneydoğu Asya'da yalnızca ülkesinde konser vermesini sağlayacak anlaşmayla, diğer ülkelere karşı "düşmanca" bir tutum sergilenmediğini söyledi.
CNA'nın haberine göre, Avustralya'nın Melbourne kentinde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi'ne katılan Lee, daha sonra Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Lee, Swift'in Singapur'da 6 konser vermesi için yapılan anlaşmanın "oldukça başarılı" olduğunu söyledi.
Anlaşmayla Güneydoğu Asya'daki diğer ülkelere karşı "düşmanca" bir tutum sergilenmediğini ifade eden Lee, "Bazen bir ülke anlaşma yapar, bazen de diğeri." dedi.
Lee, Swift'in Sydney'de de konser verdiğini hatırlatarak, "karşılıklı, kabul edilebilir ve mantıklı" anlaşmaların yapıldığından emin olduğunu kaydetti.
İki taraf için yararlı sonuçlar ortaya koyan bir anlaşmanın yapılmasında sakınca görmediğini belirten Lee, Singapur'un bakış açısına göre, söz konusu konserlerin bölgeye hem ekonomik hem de turist akışını arttırma açısından fayda sağlayacağını söyledi.
Lee, "Eğer biz böyle bir anlaşma yapmasaydık, Swift, Güney Doğu Asya'da başka bölgelere ya da daha fazla bölgeye gidecek miydi? Belki evet, belki hayır. Bu onun vereceği bir karar." ifadelerini kullandı.
Swift'e ödenen ücretin Singapur'un turizmi yeniden canlandırma fonundan alındığını belirten Lee, bu fonun Covid-19 salgını sonrası turizm sektörünü eski haline getirmek için oluşturulduğunu kaydetti.
CNA'nın hesaplamalarına göre, Swift, 6 konser için Singapur hükümetiyle 2 ila 3 milyon dolar arasında bir rakamda anlaştı.
Swift'in Güney Asya'da yalnızca Singapur'da konser vermesini sağlayacak anlaşma tartışma konusu olurken ünlü şarkıcının konserleri için binlerce kişinin Singapur'a gelmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Singapur Başbakanı: Taylor Swift'in sadece ülkemizde konser vermesi düşmanca bir tutum değil - Son Dakika
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