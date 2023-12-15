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Singapur'da Le Le adlı panda son kez ziyaretçilerle buluştu - Son Dakika
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Singapur'da Le Le adlı panda son kez ziyaretçilerle buluştu

Singapur'da bulunan dev panda yavrusu Le Le, Çin'e dönmek üzere karantinaya alınmadan önce son kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. Le Le'yi görmek için yaklaşık 1.000 ziyaretçi River Wonders Parkı'nda düzenlenen dev panda sergisini ziyaret etti. Le Le, Singapur'da doğan ilk pandaydı ve ebeveynleri olan Kai Kai ve Jia Jia parkta kalmaya devam edecek.

Singapur\'da Le Le adlı panda son kez ziyaretçilerle buluştu
15.12.2023 - 18:11,
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ÇEKİM TARİHİ: 13 Aralık 2023

1. Pandanın çeşitli görüntüleri

2. Ziyaretçilerin çeşitli görüntüleri

İki yaşındaki dev panda yavrusu Le Le, Çarşamba günü Singapur'da son kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. Le Le, 16 Ocak 2024'te Çin'e dönmek üzere karantinaya alınacak.

Mandai Yaban Hayatı Grubu'nun yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 1.000 ziyaretçi Le Le'ye veda etmek için Singapur'un ünlü hayvanat bahçesi River Wonders Parkı'nda düzenlenen dev panda sergisini ziyaret etti.

"River Wonders Parkı'na hem pandaları hem de Le Le'yi görmeye geldim. Ne de olsa o, Singapur'da doğmuş bir panda. Onu bizzat görmek için buraya gelmek istedim."

Açıklamada ayrıca erkek panda yavrusunun bir charter kargo uçağıyla Singapur'dan Çin'in batısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Chengdu'ya götürüleceği kaydedildi.

Le Le, Singapur'da doğan ilk pandaydı. Le Le'nin ebeveynleri olan Kai Kai ve Jia Jia, River Wonders Parkı'nda kalmaya devam edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Singapur'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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