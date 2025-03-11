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Sınırda İftar Buluşması

Kilis'te Vali Şahin, Mehmetçik ve emniyet güçleriyle iftar programında güvenlik vurgusu yaptı.

11.03.2025 23:00
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Mehmetçik ve Emniyet Güçleri, sınırın sıfır noktasında iftarda buluştu

KİLİS - Kilis Valisi Tahir Şahin, sınırın sıfır noktasında Mehmetçik ve emniyet güçleriyle bir araya gelerek iftar programına katıldı.

Programda güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarına vurgu yapan Vali Şahin, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İftar programında yaptığı konuşmada Vali Şahin, "Bizi Ramazan'a kavuşturduğu gibi inşallah ailelerimizle birlikte bayramlara da ulaştırmayı nasip eylesin. Kilis'in huzuru için hepiniz el birliğiyle gayretli bir şekilde çalışıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun, Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, ailenizle birlikte huzurlu bir yaşam nasip etsin" dedi.

Kilis'in kritik ve stratejik bir şehir olduğunu belirten Şahin, güvenlik güçlerinin önemli bir görevi ifa ettiğini vurgulayarak, "Sizler bu ülkenin güvenliğinin uç beylerisiniz. Kilis Valiliğim süresince hem emniyet hem de jandarma teşkilatımızın üstün gayretlerine bizzat şahidim. Suçla mücadelede gösterdiğiniz başarıyı her fırsatta dile getiriyorum. Şehrimizde huzur ve güven ortamı gün geçtikçe daha da güçleniyor. Bu noktada tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Emniyet Müdürümüzü ve Jandarma Komutanımızı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Ramazan ayının önemine değinen Vali Şahin, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı

Kaynak: İHA

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