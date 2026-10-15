Sinop-Boyabat yolunda palamut yüklü kamyon devrildi, sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sinop-Boyabat yolunda palamut yüklü kamyon devrildi, sürücü yaşamını yitirdi

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Sinop-Boyabat kara yolunun Çulhalı köyü mevkisinde palamut yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi, araçta sıkışan sürücü yaşamını yitirdi. Yola saçılan binlerce palamut nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, temizliğin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Sinop'ta palamut yüklü kamyonun devrilmesi sonucu, sürücü hayatını kaybetti.

Aydın Göçmen idaresindeki 01 AOZ 61 plakalı palamut yüklü kamyon, Sinop- Boyabat kara yolunun Çulhalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yol kenarındaki bariyerlere çarpan kamyonda bulunan binlerce palamut yola saçıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü Göçmen'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, palamutların temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
Acil Durum3. SayfaBoyabatGüncelSinopSon Dakika

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