Sinop İl Emniyet Müdürü Tecimer, Gerze'de inceleme yapıp personelle buluştu - Son Dakika
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Sinop İl Emniyet Müdürü Tecimer, Gerze'de inceleme yapıp personelle buluştu

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Sinop İl Emniyet Müdürü Tecimer, Gerze\'de inceleme yapıp personelle buluştu
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Recep Tecimer, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Tecimer, İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy ile bir araya geldi ve müdürlükte görev yapan tüm personelle buluştu.

Sinop İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Tecimer, ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy ile bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Tecimer, Müdürlükte görev yapan tüm personelle de buluştu.

Kaynak: AA
Recep TecimerİncelemeGüncelGerzeSinopSon Dakika

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