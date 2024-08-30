Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

Sinop\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

Sinop'un Boyabat, Gerze, Saraydüzü, Durağan, Erfelek, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakamlar, belediye başkanları ve diğer yetkililer şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı. Törenlere vatandaşlar da katıldı.

30.08.2024 14:16
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Sinop'un Boyabat, Gerze, Saraydüzü, Durağan, Erfelek, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, Kaymakam Enver Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük ve Belediye Başkan Vekili Selver Özen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapılarak şiirler okundu.

Kaymakam Yılmaz ve beraberindeki heyet, daha şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti ve mezarlara karanfil bıraktı.

Gerze

Gerze'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Hükümet Konağı önünde tören yapıldı.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkan Vekili Sündüs Yuvacı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Serhat Ulu, Gerze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş, Gerze Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saraydüzü

Saraydüzü'nde Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakam Ahmet Faruk Öksüz ve Belediye Başkan Vekili Murat Dilik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Durağan

Durağan ilçesinde Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakam Celal Güngör ve Belediye Başkanı Necmettin Ermiş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından sona erdi.

Kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen tören ve kutlamalar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika
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