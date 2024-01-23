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Sinop ormanlarında karacalar böyle görüntülendi
SİNOP - Sinop ormanlarında 3 karaca cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sinop'un Saraydüzü ilçesi Sarıçam Ormanları'nda 3 karaca koşarken cep telefonu kamerasına yansıdı. Karacaların kar yağışının etkili olduğu Sarıçam Ormanları'ndan koşarak uzaklaşması kameralarca kaydedildi.
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