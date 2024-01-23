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Sinop ormanlarında karacalar böyle görüntülendi

Sinop'un Saraydüzü ilçesi Sarıçam Ormanları'nda 3 karaca koşarken cep telefonu kamerasına yansıdı. Karacaların kar yağışının etkili olduğu Sarıçam Ormanları'ndan koşarak uzaklaşması kameralarca kaydedildi.

Sinop ormanlarında karacalar böyle görüntülendi
23.01.2024 - 23:09,
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Sinop ormanlarında karacalar böyle görüntülendi

SİNOP - Sinop ormanlarında 3 karaca cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesi Sarıçam Ormanları'nda 3 karaca koşarken cep telefonu kamerasına yansıdı. Karacaların kar yağışının etkili olduğu Sarıçam Ormanları'ndan koşarak uzaklaşması kameralarca kaydedildi.

Kaynak: İHA
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