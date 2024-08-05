Sinop'ta 1961 yılında kurulan Halk Eğitimi Merkezinin 63 yıllık tarihi bir kitapta toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'ta 1961 yılında kurulan Halk Eğitimi Merkezinin 63 yıllık tarihi bir kitapta toplandı

Sinop'ta bulunan Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi, 1961 yılından bu yana geçirdiği tüm evreleri kapsayan bir kitap hazırladı. Kitapta merkezin tarihi, eski mezunların hatıraları ve fotoğrafları yer alıyor. Kitap, kütüphanelere, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve tarihle ilgilenen akademisyenlere dağıtılacak.

05.08.2024 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 1961 yılında kurulan Halk Eğitimi Merkezinin 63 yıllık tarihi bir kitapta toplandı

Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turgay Altun başkanlığında öğretmenler ve idarecilerden oluşan kurulun hazırladığı kitapta merkezin tarihi, eski mezunların hatıraları ve fotoğraflar yer alıyor.

Turgay Altun, kendi imkanlarıyla ilk etapta100 kitap basıldığını belirtti.

Kitabı hazırlarken Sinop Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğünün arşivinden yararlandıklarını anlatan Altun, "Kitapta eğitim türleri, hayat boyu öğrenme, hayat boyu öğrenmenin tarihsel gelişimi, medrese, ahilik, çırak okulları, Türk Ocakları gibi Cumhuriyet öncesi yapılan eğitimi ve Cumhuriyetten sonra yapılan halk derslikleri, harf inkılabı, millet mektepleri köy dershaneleri, akşam kursları ve köy enstitüleri gibi konular bulunuyor. Ayrıca 25 Temmuz 1961 yılında kurulan halk eğitim merkezinin o günden bugüne kadar geçirdiği tüm evreleri kapsayan araçlar, çalışanlar, başkanlar, müdürler, bina ile ilgili isim ve fiziksel değişiklikler yer alıyor." dedi.

Kitapların bir kısmını kütüphanelere, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bakanlığa göndereceklerini kalan kitapları ise tarihle ilgilenen akademisyenlere ve üniversiteye vermeyi planladıklarını aktaran Altun, "Bu kapsamda kitabın hazırlanmasında katkı ve desteklerini esirgemeyen Halk Eğitim Merkezimizin her kademesinde çalışan emekli olan destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta 1961 yılında kurulan Halk Eğitimi Merkezinin 63 yıllık tarihi bir kitapta toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:46:47. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta 1961 yılında kurulan Halk Eğitimi Merkezinin 63 yıllık tarihi bir kitapta toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement