Sinop'ta 56 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika
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Sinop'ta 56 Milyon Lira Hibe Desteği

19.06.2025 15:50
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Sinop'ta 13 projeye KKYDP kapsamında 56 milyon lira hibe desteği verildi, kırsalda istihdam artacak.

Sinop'ta Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 13 projeye 56 milyon lira hibe desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülen program çerçevesinde kentte 5'i su ürünleri, 2'si modern ahır yapımı, 6'sı ise makine ve ekipman grubunda olmak üzere 13 proje destek almaya hak kazandı.

Üreticiye toplam 56 milyon lira hibe desteği sağlanan programla kırsalda istihdamın artırılarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olunması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, gazetecilere, bakanlıklarının üretici, çiftçi ve girişimci gruplarının yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Söz konusu desteklerin kent ve ülke ekonomisine katma değer kazandıracağına inandığını vurgulayan Önlem, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen KKYDP projeleri sadece hibe desteği değil, üretimi teşvik eden, kırsalda istihdam oluşturan ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen çok yönlü bir stratejidir. 2024-2025 dönemi itibarıyla program kapsamında ilimizde 13 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Projelerin yatırım tutarı 125 milyon lira, hibe destek tutarı 56 milyon lira olacaktır. Bakanlığımız üreticimizin, çiftçimizin ve girişimcimizin yanında olmaya devam edecektir. Bu yatırımlar ilimizde istihdam ve ülke ekonomisine katma değer kazandıracaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta 56 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika

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