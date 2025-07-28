Sinop'ta 9 Ton Çöp Toplandı

Sinop'ta, çevre ve deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla yürütülen proje kapsamında deniz ve sahillerden 9 ton çöp toplandı.

Sinop Eğitim Programları Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneğince yürütülen "Avrupa Birliği Dayanışma Programı Yüksek Öncelikli Bölgelerde Gönüllü Takımı Projesi" kapsamında 9 ülkeden 28 gönüllü öğrencinin katılımıyla kent sahillerinde ve denizde bir ay süreyle çöp toplama faaliyeti gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü dalgıçlarının da destek verdiği faaliyet çerçevesinde sahillerden ve denizden 9 çöp toplandı.

Toplanan çöplerin bir bölümü çevre ve deniz kirliliğine dikkati çekerek vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin farklı noktalarında sergilendi.

Proje organizatörü Enes Aşkın Yetiş, AA muhabirine, projeyle sahillerden ve denizden 9 ton çöp toplamalarına rağmen halen doğada toplanması gereken çok miktarda çöp bulunduğunu söyledi.

Proje kapsamında toplama işleminin ardından çöpleri biraz da sanat eserine dönüştürerek insanları göstermeyi hedeflediklerini belirten Yetiş, "Bu süreçte özellikle plastik atıklara çok rastladık. Denizde, sahillerde çok miktarda var. Geçen sene de bu projeyi yapmıştık, o nedenle bu bizi şaşırtmadı. Bazen gördüğümüz şeylere inanamıyoruz. 'Bunlar buraya nasıl gelmiş?' dediğimiz çöpler olabiliyor. Çöpler içerisinde sıklıkla cam ve plastik görüyorum. Çamaşır makinesi kapakları, araba lastikleri, şemsiyeler, şezlonglar, böyle garip çöpler de oluyor." ifadelerini kullandı.

Yetiş, sergilenen çöpleri gören insanların çoğunda suçluluk hissi oluştuğunu gördüklerini vurgulayarak, "Bilinçli vatandaşlarımız zaten çevre konusunda farkındalık dahi oluşturmaya gerek olmadığını, çöplerin çevreye atılmaması gerektiğini söylüyor. Tabii bunun farkında olmayan vatandaşlarımız o suçluluğu hissediyor." dedi.

Projeye İspanya'dan katılan Rocio Cruz Fdez ise çöpün sadece Türkiye'ye ve Sinop'a özel bir durum olmadığına işaret ederek, "Dünyanın birçok ülkesinde insanlar aynı şekilde çöplerden muzdarip. Çevresini kirleten ve yaşamlarını etkileyen çöplerle yaşıyorlar. Benim ülkemde de aynı şeyler söz konusu. Gelecekte çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek için bir yerden başlamamız gerekiyor." diye konuştu.