Sinop\'ta Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Sinop'ta yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 78. Sinop Şube Şefliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı yolu güzergahında asfaltlama işlemi gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Özarslan da çalışmaları takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Özarslan, burada gazetecilere, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nın kentin en önemli turizm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Önemli noktaların yol standartlarının da yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında yaklaşık 150 bin biletli girişin olduğu turizm lokasyonunun yol standardının yükseltilmesi önemli bir hizmettir. Bu standarttın yükseltilmesi burayı ziyaret edeceklerin konforlu bir yolculuk yapmasına vesile olacak. Yoldaki çalışmaların tamamlanmasıyla ayrıca turizm altyapımız da güçlenmiş olacak. Bu hizmetin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."