Sinop'ta atıl binalar köy yaşam merkezine dönüştürülüyor - Son Dakika
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Sinop'ta atıl binalar köy yaşam merkezine dönüştürülüyor

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Sinop\'ta atıl binalar köy yaşam merkezine dönüştürülüyor
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Sinop'ta kamunun ve hayırseverlerin desteğiyle onarılan atıl binalar, Köy Yaşam Merkezleri projesi kapsamında köy yaşam merkezlerine dönüştürülüyor. Melikşah köyünde bir merkezin açılışı yapıldı; il genelinde 27 merkez açılması planlanıyor.

Sinop'ta, kamunun ve hayırsever vatandaşların desteğiyle bakım ve onarımları yapılan atıl durumdaki binalar, köy yaşam merkezlerine dönüştürülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında Valilik tarafından başlatılan çalışmayla, bugüne kadar 10'un üzerinde atıl bina bakım ve onarımlarının ardından vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bünyelerinde çocuk parkı, muhtarlık, sağlık ve sohbet odaları bulunan merkezler, ayrıca nişan ve düğün gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Merkez ilçeye bağlı Melikşah köyünde bakım ve onarımının ardından Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürülen binanın açılışı yapıldı.

Vali Mustafa Özarslan, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine kırsalda kullanılmayan ve atıl ne kadar bina varsa bunların yeniden canlandırılarak, kamu ve vatandaşların hizmetine sunulması talimatı verdiğini söyledi.

Bu talimat üzerine kentte kısa sürede çok sayıdaki atıl ve kullanılamayan binayı onarım ve bakım çalışmalarının ardından köy yaşam merkezlerine dönüştürdüklerini belirten Özarslan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de samimiyetle söylüyorum bir örneği yok. Bunu söylemek zorundayım. Bu anlamda yalnızca il merkezinde köy yaşam merkezi açarak bahar gelmez. Biz bunların sayısını artırıyoruz. Şu anda 27 tane il genelinde açma yönünde planımız var. ?Ama aslolan buradaki birlik ve beraberliğimizin, komşuluk ilişkilerimizin, akrabalık ilişkilerimizin daha çok güçlenmesi, kırgınlıkların, küskünlüklerin ötelenmesi. Bu bizim için temel amaç."

Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik gayretlerinin devam edeceğini vurgulayan Özarslan, "464 köyümüz var. 464 köyümüzde de kullanılmayan bütün binaları muhtarlara teslim ettik. Muhtarlarımız buraları sadece muhtarlık binası olarak kullanıyorlardı. Ama şimdi köy muhtarımızın küçücük bir çalışma ofisi var, o kadar. Diğerleri tamamen halka açık. Halkın tamamına yönelik bir hizmet." diye konuştu.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de köy yaşam merkezleri oluşturulması noktasında kentte çok hızlı adımlar atıldığını dile getirdi.

Kamunun başlattığı projeye, muhtarların, derneklerin ve hayırsever vatandaşların çok önemli katkılar sunduklarını belirten Maviş, şunları kaydetti:

"Şu anda gerçekten bu köy yaşam merkezlerinin hayata kazandırılması konusunda neredeyse yetişemiyoruz desek yeridir. ?Bir tarafta Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz, İl Genel Meclisi Başkanı'mız çok önemli katkılar sunuyorlar. Köylere Hizmet Götürme Birliği'miz bir tarafında işin. İşçilik kısmını Başsavcılığımızın koordinasyonunda açık cezaevindeki mahkum arkadaşlarımızla çözüyoruz. Hayırsever köylülerimizin malzeme desteği oluyor. Kumdur, çimentodur, demirdir veya başka malzemedir. Onların da desteğiyle köy yaşam merkezlerini hayata geçiriyoruz. İnşallah bu proje daha da güçlenerek devam edecek."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilip dua edildi.

Kaynak: AA
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