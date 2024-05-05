Sinop Türkeli'de bir binada çıkan baca yangını söndürüldü - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de bir binada çıkan baca yangını söndürüldü

Sinop Türkeli\'de bir binada çıkan baca yangını söndürüldü

Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan bir binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda binada maddi hasar oluşurken, soğutma ve havalandırma çalışmaları da yapıldı.

05.05.2024 23:03
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Sinop'un Türkeli ilçesinde bir binada çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tümerkan Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın bacasından yoğun duman ve kıvılcım çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ve müdahalede bulunan Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Maddi hasar oluşan binada soğutma ve havalandırma çalışmaları da yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop Türkeli'de bir binada çıkan baca yangını söndürüldü - Son Dakika

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