Sinop'ta Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara

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Sinop'ta, kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle 6 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki soğuk havanın etkisini sürdürmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, bu sebeple kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmadan dolayı merkez ilçe ve Erfelek'te bazı okullarda, Gerze, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde ise taşımalı eğitime 27 Şubat Perşembe günü ara verildiği kaydedildi.