Sinop'un Adabaşı mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu da olay yerine gelerek incelemede bulundu.
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24.08.2024 01:39:06. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
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