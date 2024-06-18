Sinop'ta çıkan yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Telgrafçı Sokak'ta Mustafa Recep Gökçe'ye ait iki katlı ahşap evin ikinci katında gece saatlerinde yangın çıktı.

Bu sırada komşusu Kemal Çadırcıbaşı, Gökçe'yi uyararak evden çıkmasını sağladı.

İhbar üzerine gelen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Dumandan etkilenen Çadırcıbaşı ise sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.