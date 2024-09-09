Düğünde Havaya Ateş: 1 Yaralı, 1 Tutuklu

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Sinop'ta düğünde tabancayla havaya ateş ederken 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesi Kuzsökü köyü Sevincer Mahallesi'nde düğün merasimi sırasında bir kişi tabancayla havaya ateş etmek istedi.

Bu sırada edilen ateş sonucu düğüne katılan bir davetli vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.