Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün için ara verildi.
Boyabat, Gerze, Dikmen ve Türkeli kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Bu ilçelerde, muhtemel olumsuzluklara karşı 20 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
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