Sinop'ta Eğitime Kar Engeli

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Sinop'ta, kar nedeniyle il merkezi ile Erfelek, Gerze, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il merkezi ile Erfelek, Gerze, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.