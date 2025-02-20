Sinop'ta Eğitime Kar Engeli

Sinop'ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği vurgulandı.
Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verildiği kaydedildi.
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