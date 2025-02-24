Sinop'ta Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
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Sinop'ta Eğitime Kar Engeli

Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat'ta eğitime ara verildi.

24.02.2025 19:16
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Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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