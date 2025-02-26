Sinop'ta Eğitime Kar Engeli

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Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Bu nedenle, merkez ilçe, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde taşımalı, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde ise tüm okullarda eğitim öğretime 26 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.