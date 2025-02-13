Sinop'ta Elektrikli Motosiklet Denize Düştü

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Sinop'ta elektrikli motosikletiyle denize düşen kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Elektrikli motosikletiyle balık tutmak için kentin Yeni Mahalle sahiline giden Ergün T. (46) kontrolü kaybedince aracıyla birlikte denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Ergün T'nin sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildi.