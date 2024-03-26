Sinop\'ta \'Geleceğim Kariyerim\' Programı Düzenlendi

Sinop'ta, Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Geleceğim Kariyerim" programı düzenlendi.
Okulun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa konuşması olarak Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ile Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş katıldı.
Taşdemir, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak yürüttükleri bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verdi.
TÜBİTAK projeleri ve TEKNOFEST'in önemine işaret eden Taşdemir, şöyle konuştu:
"Öncelikle teknolojinin hızla ilerlediğini ve bu değişime ayak uydurmanın önemini vurgulamak istiyorum. Teknolojiye ilginizi ve merakınızı sürekli beslemeli ve yeni gelişmeleri takip etmelisiniz. Yapay zeka ise günümüzün en önemli teknolojilerinden biri haline geldi. Yapay zeka alanında bilgi sahibi olmanın sizlere birçok sektörde rekabet avantajı sağlayacağını düşünüyorum. Geleceğin dünyasında teknoloji ve yapay zeka ön planda olacak. Bu nedenle bu alanlara ilgi göstermek ve kendinizi geliştirmek için fırsatları şimdiden değerlendirin."
Cebeci ve Akbaş da öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak, sorularını yanıtladı.
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