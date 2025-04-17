Sinop'ta genç çift "faizsiz kredi desteği"yle dünyaevine girdi - Son Dakika
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Sinop'ta genç çift "faizsiz kredi desteği"yle dünyaevine girdi

Sinop\'ta genç çift "faizsiz kredi desteği"yle dünyaevine girdi

Sinop'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında faizsiz kredi desteği sağlanan genç çiftin nikahı kıyıldı.

17.04.2025 16:14
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Sinop'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında faizsiz kredi desteği sağlanan genç çiftin nikahı kıyıldı.

Kentte yaşayan ve bir süre önce evlenmeye karar veren Anıl ve Sena Ünal, projeden yararlanmak için başvuruda bulundu.

Bakanlıkça başvuruları kabul edilen genç çifte, 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlandı.

Çift ayrıca Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan faydalandı.

Sinop Belediyesinde düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine giren çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Vali Mustafa Özarslan, aile olmanın beraberinde huzur ve mutluluğu da getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilan edilen "Aile Yılı"nın evlenecek genç çiftlere her açıdan önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Özarslan, Anıl ve Sena Ünal çiftinin de bu desteklerden yararlanmak için kendilerine başvurduğunu belirtti.

Özarslan, proje kapsamında gençlere her türlü desteği verdiklerini ifade ederek, "Çok çeşitli desteklerimiz var. Bunlardan bir tanesi de onların yükünü paylaşmak ve giderlerine katılım göstermek amacıyla hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi. Bu kapsamda kendilerine 2 yıl ödemesiz, 4 yıl vadeli 150 bin lira maddi destekte bulunuyoruz. Yine ayrıca çiftlerimiz, evlilik öncesi, evlilik sırasında ne gibi zorluklarla karşılaşabilecekleri ve bu zorlukları nasıl aşabilecekleri konusunda da eğitime tabi tutuluyorlar. Bu önemli bir değişim." dedi.

Vali Özarslan, nikah şahitliğini de yaptığı genç çifti tebrik etti.

Gelin Sena Ünal, AA muhabirine, projenin hem maddi hem manevi anlamda kendilerine katkı sunduğunu söyledi.

Genç çiftlere projeden faydalanmaları önerisinde bulunan Ünal, "Çok güzel bir proje. Bizim gibi diğer insanların da bu projeye başvuru yapmasını istiyoruz. Onlar da bu fırsattan yararlansınlar." diye konuştu.

Damat Anıl Ünal ise projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta genç çift 'faizsiz kredi desteği'yle dünyaevine girdi - Son Dakika

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