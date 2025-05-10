Sinop'ta Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Sinop için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki saatlik periyotta Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.