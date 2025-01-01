Sinop'ta Kaçak Kalkan Balığına El Konuldu - Son Dakika
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Sinop'ta Kaçak Kalkan Balığına El Konuldu

Sinop\'ta Kaçak Kalkan Balığına El Konuldu

Sinop'ta kaçak avlanan 380 kalkan balığına el kondu, balıklar ücretsiz dağıtıldı.

01.01.2025 15:18
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Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 380 kalkan balığına el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirildi.

Teknede yapılan kontrolde yasa dışı yolla avlandığı tespit edilen 380 kalkan balığı ele geçirildi.

El konulan balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Tekne sahibine ise idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Yerel Haberler, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, sinop, Son Dakika

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