Sinop'ta Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Durağan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan istihbari çalışmaların ardından ilçeye bağlı bir bölgede kazı yaptıkları belirlenen iki şüpheli düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.
Zanlılar gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.
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