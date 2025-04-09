Sinop'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Sinop'ta kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Türkeli ilçesi Çatak köyünde yağışla birlikte kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle kapanan bazı orman yollarında Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince küreme çalışması gerçekleştirildi.

Meteorolojik verilere göre kent genelindeki soğuk ve yağışlı havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.