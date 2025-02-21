Sinop'ta Kar Yağışı ve Dron Görüntüleri

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Sinop kent merkezi ve kalesi böyle görüntülendi

SİNOP - Sinop'ta kar yağışı etkili oldu, beyaza bürünen Sinop kent merkezi ve Sinop Kalesi dronla görüntülendi.

Sinop kent merkezinde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar beyaz örtüyle kaplı manzaranın tadını çıkardı. Yurdu etkisi altına alan soğuk hava Sinop'ta da etkili oldu. Milattan önce 7. yüzyılda yapılan ve 2013 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen deniz kıyısındaki Sinop Kalesi, kar yağışının ardından dron ile görüntülendi.