Sinop'ta Köy Okulları Yaşam Merkezi Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'ta Köy Okulları Yaşam Merkezi Oluyor

Sinop\'ta Köy Okulları Yaşam Merkezi Oluyor

Sinop'ta 6 atıl köy okulu, Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürülerek sosyal hayata kazandırılacak.

16.12.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta atıl durumdaki 6 köy okulu binası köy yaşam merkezine dönüştürülerek vatandaşın hizmetine sunulacak.

Vali Mustafa Özarslan, beraberindeki ilgililerle Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Köy Yaşam Merkezi Projesi'ne ilişkin bilgiler verdi.

Özarslan, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında ilk etapta 6 eski köy okulu binasının 6 ay içerisinde Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüleceğini söyledi.

Projeyle hem eski okul binalarının verimli şekilde kullanılmasının hem de köylerde yaşayan vatandaşların sosyal hayatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"İnşa edeceğimiz köy yaşam merkezlerimiz muhtarlık hizmet binası olarak kullanılmasının yanında, kişisel gelişim ve meslek edindirmeyle ilgi eğitimler, tarım ve hayvancılıkla ilgili kurslar, kadın kooperatiflerinin çalışmaları ve seminer amaçlı da kullanılacaktır. Bunun yanı sıra köy yaşam merkezlerimizin hem kapalı hem de açık alanları düğün, nişan, sünnet gibi özel gün kutlamaları ile bayramlaşma gibi sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacak. Bu süreçte amacımız, sadece binaları yenilemek değil, aynı zamanda köylerimizin ruhunu ve kimliğini koruyarak, bu mekanları yaşam dolu alanlara dönüştürmektir."

Projeyle, köylerin yeniden cazibe merkezleri haline getirilmesinin de hedeflendiğini aktaran Özarslan, konuşmasının ardından projenin diğer paydaş kurumlarıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Kaynak: AA

Köy Yaşam Merkezi, Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Köy Okulları Yaşam Merkezi Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:45:40. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Köy Okulları Yaşam Merkezi Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.