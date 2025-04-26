Sinop'ta Köy Yaşam Merkezleri Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'ta Köy Yaşam Merkezleri Açıldı

Sinop\'ta Köy Yaşam Merkezleri Açıldı

Sinop'ta 3 köyde atıl binalar, köy yaşam merkezine dönüştürüldü ve hizmete alındı.

26.04.2025 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta köylerde atıl durumda bulunan 3 bina, köy yaşam merkezine dönüştürülerek hizmete alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında kent merkezine bağlı Kabalı, Demirci ve Kılıçlı köylerindeki atıl durumda bulunan binalar, gerekli bakım ve onarımların ardından köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kabalı Köy Yaşam Merkezi'nde yaptığı açılış konuşmasında, projeyi Sinop Valiliği olarak başlatmak mutluluk duyduklarını söyledi.

Kamu hizmetlerinde kullanılan bazı binaların belirli bir zaman sonra atıl kaldığını ve bu tür binaları da değerlendirmeye başladıklarını aktaran Özarslan, "Büyük metropollerin insanlığa verdiği rahatsızlıktan dolayı, kırsala dönüş başladı. Bu bizim için, burada yaşayanlar için çok önemli bir fırsat. Bunu değerlendirmemiz lazım. İnsanlar merkezlerde yeşili göremez hale geldi. Dolayısıyla ister istemez Sinop'umuzun en yakın köylerine doğru bir hareketlilik başladı. Bunu görüyoruz." dedi.

En yakın köyleri bir mahalle gibi düşünerek buradaki binalara hareketlik kazandırmak istediklerini belirten Özarslan, şunları kaydetti:

"Gıdadan tarıma, eğitimden kooperatifçiliğe her türlü faaliyette bulunalım diye yola çıktık. Sizler burada ne arzu ederseniz, her türlü kursu, eğitimi verebiliriz. Burada kadın kooperatifimiz yokmuş. Bizim hemen bunu kurmamız lazım. Çok büyük imkanlar ve hibe yardımları var. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'koşacağız da koşacağız.' kalkınma, yükselme buralardan başladı. Yine buradan başlatacağız. Biz bugün 3 yer açıyoruz ama bu yetmez. Başka köylerimizde de açacağız. Burayla bitirmeyeceğiz. Buraya gönüllü destek veren sponsorlara, hayırseverlere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Kabalı köyünün kentin en önemli köylerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Geçmişte Sinop'umuzun merkez yerleşim yerlerinden biriydi. Hala bu özelliğini koruyan, dinamik bir köyümüz. Ticaretiyle insan yapısı ile şehrimize, tarıma, hayvancılığa sağladığı katkılarıyla Kabalı, hakikaten çekim merkezi olan bir köyümüz. Dolayısıyla böyle bir köyümüzde, hem köylülerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, hem de köyümüzün yönetimi ve idaresinde daha iyi bir ortamı köyümüze kazandırmak açısından bu yaşam merkezini çok önemli buluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilip dua edildi.

Programa kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Köy Yaşam Merkezi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tarım, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Köy Yaşam Merkezleri Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Zelanda askerleri Gelibolu’da atalarını ’haka’ dansı ile andı Yeni Zelanda askerleri Gelibolu'da atalarını 'haka' dansı ile andı
İngiliz boksör İstanbul’da dehşet saçtı: Darp ettiği taksicinin yüz şekli değişti İngiliz boksör İstanbul'da dehşet saçtı: Darp ettiği taksicinin yüz şekli değişti
Canlı anlatım Dolmabahçe’de gol yağmuru Canlı anlatım! Dolmabahçe'de gol yağmuru
IMF, Türkiye’nin büyüme tahminini yine revize etti: Çok güçlü ivme devam ediyor IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yine revize etti: Çok güçlü ivme devam ediyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Rum lidere: ’’Sen kimsin be adam Benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye’ye haddini bildirecek, hadi oradan’’ KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lidere: ''Sen kimsin be adam? Benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye'ye haddini bildirecek, hadi oradan''
Naci Görür: İstanbul’da 7’den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47 Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
Yargıtay Başkanı Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı’na katıldı Yargıtay Başkanı Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katıldı
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
El Clasico öncesi tarihi kriz Real Madrid, bu gerçekleşmezse maça çıkmayacak El Clasico öncesi tarihi kriz! Real Madrid, bu gerçekleşmezse maça çıkmayacak
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Trabzonspor U19’un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu

17:13
İran’da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
16:22
İmamoğlu’nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı Bakın içinde ne varmış
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış
15:52
Papa son yolculuğuna uğurlandı İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
13:02
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
22:40
Solskjaer’den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Solskjaer'den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
22:28
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı
Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı
22:11
Trump’tan Zelenskiy’e ’Nadir Toprak Elementleri Anlaşması’ uyarısı: 3 hafta gecikti...
Trump'tan Zelenskiy'e 'Nadir Toprak Elementleri Anlaşması' uyarısı: 3 hafta gecikti...
21:58
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
21:52
Küme düşen ikinci takım belli oldu Beşiktaş, Hatayspor’u 5-1 yendi
Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi
21:49
Esenyurt’ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
21:22
Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı
Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı?
21:19
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
21:18
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 18:42:21. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Köy Yaşam Merkezleri Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.