Sinop\'ta Otomobil Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Güncel

Sinop'un Boyabat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Boyabat- Kastamonu kara yolu Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde, Kastamonu yönünde seyreden Recep Kandıra (59) idaresindeki otomobil, önce yol kenarındaki ağaca daha sonra duvara çarparak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile Ömer Kandıra'nın (45) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Fatma Kandıra (41) Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Nezire Karabiber (56) ise Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, Boyabat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLERİN, ESKİ MHP SAMSUN İL BAŞKANI'NIN YAKINLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Eski MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra'nın yakınları olduğu öğrenilen Recep ve Ömer Kandıra'nın cenazeleri Samsun'un 19 Mayıs ilçesine getirildi. Yörükler Kalaba Mahallesi'nde, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Recep ve Ömer Kandıra'nın cenazesi, köyde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye, Kandıra ailesi, yakınları ile MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve vatandaşlar katıldı.