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Sinop'ta park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü Serkan S. ile yanında bulunan Recep K. (20) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop\'ta park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
20.12.2023 - 11:19,  Güncelleme: 11:21
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Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan S'nin (35) kullandığı 57 DL 276 plakalı otomobil, Yenimahalle Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada sürücü Serkan S. ile yanında bulunan Recep K. (20) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop'ta park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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